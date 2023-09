Tempestade de poeira deixa três mortos e centenas de feridos no Irã

Pelo menos três pessoas morreram, e mais de 1.300 buscaram assistência médica após a passagem de uma tempestade de poeira pela província de Sistão-Baluchistão, no sudeste do Irã, informaram meios de comunicação estatais nesta sexta-feira (22).

Esse tipo de tempestade se tornou mais frequente nos últimos anos no sul do Irã, à medida que as zonas úmidas vão ficando mais secas, a um ritmo cada vez mais alarmante.

A agência de notícias oficial Irna citou o chefe de gestão de crise da província, Majid Mohebi, segundo o qual três pessoas "morreram em acidentes causados pela visibilidade reduzida" desta semana.