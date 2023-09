Stuttgart vence Darmstadt e dorme na liderança do Campeonato Alemão

Com dois gols do artilheiro Serhou Guirassy, o Stuttgart venceu o Darmstadt por 3 a 1 nesta sexta-feira (22), no jogo que abriu a 5ª rodada do Campeonato Alemão, e assumiu a liderança provisória da tabela.

Esta é a quarta vitória do Stuttgart no campeonato, que levou a equipe aos 12 pontos na classificação, enquanto Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, ambos com 10, ainda entram em campo no fim de semana, contra Heidenheim e Bochum, respectivamente.

Salvo do rebaixamento na temporada passada, após vencer a repescagem contra o Hamburgo, o Stuttgart está fazendo seu melhor início de temporada desde a campanha de 1996/1997, quando o time somou 15 pontos no cinco primeiros jogos e tinha no comando Joachim Löw, que depois foi treinador da seleção alemã.