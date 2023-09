Separatistas de Nagorno-Karabakh negociam com Azerbaijão retirada de tropas

As partes também estão discutindo "o procedimento de entrada e saída dos cidadãos" de Nagorno-Karabakh, que tem ligação com a Armênia por uma única rodovia, o corredor de Lachin, acrescenta a nota.

"Negociações estão em curso com a parte azerbaijana, com a mediação dos soldados russos de manutenção da paz, para organizar o processo de retirada das tropas e garantir o retorno para casa dos cidadãos deslocados pela agressão militar", afirma um comunicado divulgado pelas autoridades do enclave separatista.

Os separatistas armênios de Nagorno-Karabakh afirmaram nesta sexta-feira (22) que estão negociando a retirada de suas tropas do enclave, depois que o Azerbaijão reivindicou o controle da região após uma ofensiva militar relâmpago.

O governo do Azerbaijão e os separatistas armênios realizaram na quinta-feira a primeira rodada de negociações para a "reintegração" do enclave, que terminou com o anúncio de que outra reunião acontecerá em breve.

Os separatistas se comprometeram a entregar as armas como parte de um acordo de cessar-fogo que acabou com a ofensiva de um dia do Azerbaijão na região de maioria armênia.

As tropas do Azerbaijão cercaram Stepanakert, capital da região separatista de Nagorno-Karabakh, enclave do qual reivindicaram o controle após uma operação relâmpago, disse uma porta-voz dos separatistas armênios à AFP nesta sexta-feira.

"A situação em Stepanakert é horrível, as tropas azerbaijanas cercaram a cidade, estão na periferia", disse Armine Hayrapetyan, porta-voz do "governo" deste território separatista habitado maioritariamente por armênios.

"As pessoas temem que os soldados azerbaijanos possam entrar na cidade a qualquer momento e começar a matança", acrescentou.

Os civis da região (120.000 pessoas) relatam a escassez de serviços básicos.