Senador democrata de alto perfil é indiciado por corrupção nos EUA

Trata-se da segunda acusação de corrupção em oito anos contra este político veterano de Nova Jersey, de 69 anos, e pode afetar sua posição, assim como a da estreita maioria do Partido Democrata no Senado.

"Quem está por trás desta campanha simplesmente não pode aceitar que um latino-americano de primeira geração e origem humilde possa chegar a ser senador dos Estados Unidos e servir com honra e distinção", acrescentou.

"Deturparam o trabalho normal de um gabinete do Congresso", disse Menéndez.

Em nota, Menéndez, de origem cubana, disse que as acusações são "infundadas" e criticou um ataque pessoal contra ele e sua esposa, Nadine, que também foi indiciada na mesma ação.

"O senador e sua esposa receberam centenas de milhares de dólares em subornos em troca de que o senador Menéndez usasse seu poder e influência para proteger e enriquecer estes empresários e beneficiar o governo do Egito", disse Damian Williams, promotor federal do distrito de Manhattan, em Nova York.

Menéndez decidiu se afastar "temporariamente" da presidência da Comissão de Relações Exteriores, cargo no qual se tornou muito influente na diplomacia americana.

Grande parte do dinheiro estava em envelopes e caixas escondidas por toda a casa, assim como em casacos com o nome do senador.

Também foram encontradas barras de ouro com valor aproximado a 150 mil dólares (R$ 736 mil) e um luxuoso Mercedes Benz conversível, presenteado por um dos empresários.

Segundo a acusação, Menéndez aceitou o dinheiro para ajudar a proteger os empresários de investigações do Departamento de Justiça e auxiliar um terceiro, um egípcio-americano, com um monopólio empresarial que ele havia concedido ao governo egípcio.