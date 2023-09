Papa pede que se supere 'paralisia do medo' da acolhida a migrantes

O papa Francisco pediu, nesta sexta-feira (22), para "socorrer" os migrantes que arriscam sua vida no mar e pediu aos países para superar a "paralisia do medo" e acolhê-los, durante uma cerimônia simbólica em Marselha (sudeste da França).

"As pessoas que, ao serem abandonadas sobre as ondas, correm o risco de se afogar, devem ser socorridas. É um dever da humanidade, é um dever de civilização", disse o pontífice, junto a um memorial dedicado aos desaparecidos no mar.