Opas reforça luta na América Latina contra o tracoma, a cegueira silenciosa

A Organização Pan-americana da Saúde (Opas) anunciou, nesta sexta-feira (22), que vai ampliar a luta na América Latina contra o tracoma, uma doença ocular que causa cegueira, com a ajuda do Canadá.

Esta doença, endêmica em muitas regiões pobres e remotas do mundo, é provocada por uma bactéria e é transmitida tanto por moscas quanto pelo contato direto com as secreções oculares das pessoas infectadas.

O tracoma afeta quase 5,6 milhões de pessoas no Brasil, na Colômbia, na Guatemala e no Peru.