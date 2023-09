Oficial de aeroporto é vista tentando engolir dinheiro que furtou de passageiro

Uma oficial de triagem do Escritório de Segurança de Transporte (OTS) do Aeroporto Internacional Ninoy Aquino, nas Filipinas, foi flagrada furtando cerca de US$ 300 de um passageiro. Além do furto, ela também foi vista tentando engolir as notas. O caso foi registrado no último dia 8 de setembro

De acordo com a mídia local, a oficial levou a mala de um passageiro para uma inspeção manual enquanto ele passava pelo scanner de raio-x. Nesse momento, as câmeras mostram que a funcionária coloca algo na cintura.

Ela, então, põe o dinheiro na boca, bebe um pouco de água e tenta empurrar o dinheiro na boca com o dedo indicador para engolir o objeto.