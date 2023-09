Novo diretor artístico da Gucci estreia em Milão com seu primeiro desfile

Os modelos desfilaram com diferentes peças de couro, saias longas, jaquetas monocromáticas e camisas listradas, em uma mostra que teve a apresentação do músico britânico Mark Ronson e da qual participaram famosos de Hollywood como Julia Roberts e Ryan Gosling.

O novo diretor artístico da Gucci, Sabato de Sarno, fez sua estreia na marca, nesta sexta-feira (22), em Milão, com seu primeiro desfile, uma coleção clássica e feminina com a qual esta marca quer dar um novo impulso às vendas do grupos francês Kering.

A paleta de cores também passou do cinza ao azul marinho, do preto ao branco e o bordô, verdadeiro fio condutor desta coleção, intitulada "Ancora" ("Ainda" em italiano).

"A história de um todo, a história de um todo que ainda se expressa por meio da alegria", explicou De Sarno sobre o espírito de sua coleção.

A presença de inúmeros vestidos com couro provocou críticas por parte de coletivos de proteção animal, cujos militantes mostraram no final do desfile um cartaz com a mensagem "Ban exotic skins" ("Banam os couros exóticos).

No último minuto, a Gucci foi obrigada a mudar o local do show por causa de uma chuva que atingiu Milão. Antes ao ar livre, a apresentação acabou ocorrendo nos escritórios da Gucci na periferia da cidade.