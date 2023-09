México propõe reunião bilateral com Biden para falar de migração

O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, propôs ao seu homólogo americano, Joe Biden, uma reunião para falar sobre a questão migratória à margem da cúpula de líderes latino-americanos que Biden convocou em Washington para novembro, anunciou a chanceler mexicana, Alicia Bárcenas, nesta sexta-feira (22).

A chanceler anunciou que Obrador havia proposto uma reunião bilateral com seu homólogo americano para abordar a "emigração e o desenvolvimento".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O México disse que propuseram que o encontro seja no dia anterior à cúpula convocada por Biden para 3 de novembro. O objetivo desta cúpula é fazer um acompanhamento do lançamento da Associação das Américas para a Prosperidade Econômica, que ocorrerá no início do ano em Los Angeles.