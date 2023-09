Itália: normas da UE de distribuição de migrantes são 'pré-históricas'

Para o presidente italiano, é preciso considerar "como utilizar de forma diferente as ferramentas rudimentares e ultrapassadas face a um fenômeno que é totalmente novo".

Mattarella visitou a ilha da Sicília na quinta-feira (21), ao lado do presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, e defendeu soluções "novas e corajosas".

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, chamou de "pré-históricas" as normas da União Europeia (UE) para a distribuição de migrantes, somando-se ao debate sobre como administrar o aumento da chegada de pessoas do Norte de África.

O vice-primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini, elogiou as declarações, que descreveu como "claras e inequívocas".

As declarações de Mattarella, cujo cargo tem caráter cerimonial, e não político, foram publicadas na primeira página dos principais jornais italianos. "Mattarella critica a Europa" foi a manchete do jornal "Corriere Della Sera".

O regulamento de Dublin estabelece que os migrantes devem se registrar no país da UE em que chegam. Se, de lá, viajarem para outro Estado do bloco, eles podem ser expulsos para o primeiro país em que foram registrados.

Países do Mediterrâneo, como a Itália, argumentam que as regras de Dublin impõem uma carga excessiva a sua capacidade de acolhida e que muitos migrantes querem se estabelecer em outros países do bloco.

