Filme de ação espanta turistas chineses da Tailândia

Para milhões de turistas chineses, a Tailândia era uma terra de felicidade, com comida deliciosa e festivais de lanternas. Mas um filme de ação de sucesso e rumores nas redes sociais associaram este destino a uma imagem de perigo, ganância e fraudes. Parte da culpa recai sobre o filme lançado em agosto "No More Bets" ("Sem mais apostas", em tradução livre), que já arrecadou mais de US$ 520 milhões (R$ 2,55 bilhões) em bilheteria na China. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A história, que segundo seus produtores é inspirada em "acontecimentos reais", conta as desventuras de um jovem casal preso em um país do Sudeste Asiático após ser vítima de tráfico de pessoas na Tailândia.

O fenômeno é especialmente prejudicial para este reino, com 20% do PIB dependente do turismo e que tenta recuperar o número de visitantes anterior à pandemia da covid-19. Em 2019, o país recebeu 40 milhões de turistas, incluindo quase 11 milhões de chineses. Desde o início de 2023, o total é de 19 milhões, sendo apenas 2,3 milhões procedentes da China. O sucesso do filme não ajuda, nem as inúmeras postagens virais nas redes sociais que alertam para os riscos de ser sequestrado por grupos criminosos na Tailândia e enviado para os vizinhos Mianmar, ou Camboja. Diante dos problemas, o governo tailandês lançará um programa experimental, em 25 de setembro, para permitir a entrada de turistas chineses sem visto. Apesar da desaprovação das pessoas próximas, Jia Xueqiong, uma enfermeira chinesa de 44 anos, decidiu viajar para a Tailândia com o marido e a filha. "Nossos pais tentaram nos convencer a não vir, porque não estaríamos seguros", conta a turista enquanto passeia pelo Grande Palácio de Bangcoc, estranhamente silencioso.

"Todos os meus amigos me disseram: 'você vai explorar primeiro e, se estiver tudo bem, vamos nos unir a vocês'", acrescenta. Estas histórias "são exageradas", diz Leanna Qian, uma estudante de 22 anos entrevistada pela AFP em Pequim. Ela ressalta, rapidamente, porém: se fosse para a Tailândia, "teria medo de ser levada para um país vizinho contra a minha vontade".

"Somos inocentes, é injusto", afirma o presidente da Associação de Agentes de Viagem da Tailândia, Sisdivachr Cheewarattanaporn. O filme tem uma certa base na realidade. Há casos documentados de milhares de chineses presos em países do Sudeste Asiático, especialmente em Mianmar e no Camboja, para trabalhar para máfias envolvidas com golpes on-line. A maioria foi, no entanto, seduzida com falsas ofertas de empregos lucrativos, e não sequestrada nas ruas durante as férias. Além disso, nenhum desses complexos de golpes foi encontrado na Tailândia até agora.