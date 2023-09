Comunicado do Business Wire :SLB

Para acessar a teleconferência, os ouvintes devem fazer contato com o operador da teleconferência pelo número +1 (844) 721-7241 na América do Norte ou +1 (409) 207-6955 fora da América do Norte cerca de 10 minutos antes do início da teleconferência, sendo o código de acesso 8858313.

A teleconferência está programada para começar às 9h30, horário do leste dos EUA, e um comunicado à imprensa sobre os resultados será emitido às 7h, horário do leste dos EUA.

A SLB (NYSE:SLB) irá realizar uma teleconferência em 20 de outubro de 2023 para discutir os resultados do terceiro trimestre com término em 30 de setembro de 2023.

Um webcast da teleconferência será transmitido simultaneamente em www.slb.com/irwebcast apenas para ouvir. Os ouvintes devem fazer login 15 minutos antes de iniciar a teleconferência para testar seus navegadores e se registrar no webcast. Após terminar a teleconferência, estará disponível uma repetição em www.slb.com/irwebcast até 20 de novembro de 2023, podendo ser acessada ao ligar +1 (866) 207-1041 na América do Norte ou +1 (402) 970-0847 fora da América do Norte, ao indicar o código de acesso 1720594.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa internacional de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com uma presença mundial em mais de 100 países e funcionários que representam quase o dobro das nacionalidades, trabalhamos todos os dias na inovação do petróleo e do gás, no fornecimento digital em escala, na descarbonização das indústrias e no desenvolvimento e expansão de novos sistemas energéticos que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

