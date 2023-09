Comunicado do Business Wire :Kenvue Inc.

A Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) ("Kenvue"), maior empresa de saúde do consumidor do mundo em receita, anunciará seus resultados financeiros do terceiro trimestre encerrado em 1º de outubro de 2023, antes da abertura do mercado em 26 de outubro de 2023.

A empresa realizará uma teleconferência e webcast às 8h30 (horário do leste dos EUA) para detalhar os resultados. A teleconferência pode ser acessada discando 877-407-8835 (EUA) ou 201-689-8779 (demais países). Um webcast ao vivo da teleconferência estará disponível em https://investors.kenvue.com. A repetição estará disponível cerca de duas horas após o evento ao vivo.

Sobre a KenvueA Kenvue é a maior empresa de saúde do consumidor do mundo em receita. Com base em mais de um século de tradição, nossas marcas icônicas, incluindo Aveeno®, bandagens adesivas da marca BAND-AID®, Johnson's®, Listerine®, Neutrogena® e Tylenol®, são apoiadas pela ciência e recomendadas por profissionais de saúde do mundo inteiro. Na Kenvue, acreditamos no poder extraordinário do cuidado diário e nossas equipes trabalham todos os dias para colocar esse poder nas mãos dos consumidores e conquistar um lugar em seus corações e lares. Saiba mais em www.kenvue.com.