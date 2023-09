Comunicado do Business Wire :AstraZeneca

Impulsionando a transição da AstraZeneca para as emissões líquidas zero, a empresa firmou uma parceria de 15 anos com a Future Biogas para estabelecer o primeiro fornecimento de gás biometano em escala industrial não subsidiado do Reino Unido e está investindo em grandes eficiências energéticas em suas operações, totalizando um compromisso de £ 100 milhões.

A energia da instalação de biometa fornecerá às instalações da AstraZeneca em Macclesfield, Cambridge, Luton e Speke 100 gigawatt horas (GWh) por ano, equivalente à demanda de calor de mais de 8.000 residências.i Uma vez em operação no início de 2025, a parceria reduzirá as emissões em aproximadamente 20.000 toneladas de CO2 equivalente (CO2e), acrescentando capacidade de energia renovável à rede nacional de gás.

A instalação de digestão anaeróbica e a parceria de longo prazo com a Future Biogas fornecem um modelo para a adoção comercial de gás renovável no Reino Unido. Um mercado competitivo de biometano pode desempenhar um papel fundamental na transição para as emissões líquidas zero.ii

Para apoiar a transição para o calor limpo no Reino Unido, serão feitas melhorias na eficiência energética no campus da AstraZeneca em Macclesfield, o maior local de desenvolvimento e fabricação de medicamentos do Reino Unido. Isso inclui uma grande reforma da usina combinada de calor e energia (CHP) do local, que economizará mais 16.000 toneladas de CO2e por ano, além de atualizar os edifícios e melhorar a pegada para a produção e embalagem de medicamentos para permitir mais reduções de gases de efeito estufa (GEE). Esses projetos de eficiência darão suporte às operações sustentáveis de longo prazo do campus de Macclesfield, que fornece mais de 90 milhões de embalagens de medicamentos para mais de 130 países.

A transição para energia 100% renovável é um elemento fundamental do programa Ambition Zero Carbon, carro-chefe da AstraZeneca, que tem como foco a descarbonização profunda, reduzindo pela metade a pegada de toda a cadeia de valor da empresa (Escopos 1 a 3) até 2030 e tornando-se zero líquido com base científica até 2045, no máximo. A AstraZeneca está no caminho certo para reduzir as emissões de GEE de suas operações globais (Escopos 1 e 2) em 98% até 2026.

Juliette White, vice-presidente de Sustentabilidade Global e Segurança, Saúde e Meio Ambiente da AstraZeneca, disse: "O compromisso de hoje de 100 milhões de libras mostra que levamos a sério a descarbonização da descoberta, do desenvolvimento e da fabricação de medicamentos e a garantia de um futuro sustentável para nossas instalações no Reino Unido e no mundo. Ao liderar a adoção comercial de calor limpo, estamos inovando para expandir o uso de energia renovável, contribuindo para a economia circular e acelerando nosso progresso rumo ao zero líquido."

Philipp Lukas, CEO da Future Biogas, disse: "O investimento inovador da AstraZeneca em gás ecológico confirma seu status como líder mundial na transição para o 'net zero'. A oportunidade de combinar a produção não subsidiada de biometano com a agricultura regenerativa beneficia as fazendas locais e apoia o foco cada vez maior na saúde do solo e na produção sustentável de alimentos. A Future Biogas espera que este modelo seja adotado por muitas outras organizações inovadoras com fortes ambições de zerar suas emissões líquidas".