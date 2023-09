Biden irá se unir a grevistas do setor automotivo nos EUA

O anúncio da chegada de Biden, atendendo a um convite do presidente do UAW, Shawn Fain, mostra quanto está em jogo no conflito. O ex-presidente republicano Donald Trump também planeja visitar a região, na quarta-feira, em busca de apoio entre os eleitores da classe trabalhadora.

O sindicato de trabalhadores do setor automotivo dos Estados Unidos ampliou nesta sexta-feira (22) uma greve contra duas das três maiores montadoras do país, e o presidente Joe Biden anunciou que irá se unir aos piquetes na próxima terça-feira.

Ao anunciar a ampliação da greve, Fain disse que o movimento abrange 20 estados e fábricas da General Motors e Stellantis, com as quais as negociações estão paralisadas. A Ford não é afetada, uma vez que, apesar das divergências em alguns temas, a empresa fez concessões importantes desde que o protesto começou, há uma semana.

"Irei ao Michigan na terça-feira para me unir ao piquete e me solidarizar com os homens e mulheres do UAW que lutam para ter acesso a uma parte justa do valor que ajudaram a criar", publicou Biden nesta noite no X, antigo Twitter. "É hora de fechar um acordo em que todos ganhem e que mantenha próspera a fabricação de automóveis americanos, com empregos bem remunerados."

Fain explicou que a Ford havia melhorado as propostas anteriores ao restabelecer uma medida sobre o custo de vida que tinha sido suspensa em 2009. A empresa também ofereceu uma melhoria no sistema de participação nos lucros.

"Ainda não acabamos na Ford", acrescentou o presidente do sindicato. Contudo, reconheceu que a montadora "está levando a sério o desejo de chegar a um acordo", assinalou. "Na GM e na Stellantis a história é diferente", acrescentou.