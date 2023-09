Ataque do Azerbaijão mata oficial russo em Nagorno-Karabakh

O Kremlin reconheceu nesta quinta, 21, que Ivan Kovgan, vice-comandante das forças submarinas da Frota do Norte da Rússia, morreu em um ataque do Azerbaijão na região de Nagorno-Karabakh. A operação, realizada na quarta-feira, 20, matou outros cinco soldados russos, ameaçando criar um problema para as tropas do presidente Vladimir Putin, envolvidas em combates intensos na Ucrânia.

Militares russos comandam uma força de paz em Nagorno-Karabakh, região montanhosa de 120 mil habitantes disputada por Azerbaijão e Armênia desde o colapso da União Soviética, nos anos 90. Os azerbaijanos tomaram partes do território após seis semanas de combates, em 2020.

O cessar-fogo entre os dois lados sempre foi constantemente interrompido por qualquer escaramuça na fronteira. No início da semana, quatro policiais e dois civis azerbaijanos morreram na explosão de minas, atribuídas a "terroristas armênios".