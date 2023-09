Arsenal e Tottenham fazem clássico da rodada no Campeonato Inglês

A sexta rodada do Campeonato Inglês terá como principal atração o clássico do norte de Londres entre Arsenal (4º) e Tottenham (2º), no Emirates Stadium, neste domingo (24).

As duas equipes estão empatadas na tabela com os mesmos 13 pontos do Liverpool (3º), enquanto o líder Manchester City é o único com 100% de aproveitamento em cinco jogos.

Os 'Gunners' chegam para o clássico com moral, depois da estreia na Liga dos Campeões com goleada sobre o PSV Eindhoven por 4 a 0, em seu tão esperado retorno à principal competição europeia, da qual não participavam desde a temporada 2016/2017.