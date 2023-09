Zelensky visita Washington para pedir que EUA continue apoiando Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, chegou a Washington nesta quinta-feira (21) com o objetivo de obter a promessa de que o governo dos Estados Unidos continuará apoiando a contraofensiva à invasão russa, se possível com armas de maior alcance.

O presidente ucraniano se reunirá com líderes democratas e republicanos, mas o encontro mais difícil será com o líder da Câmara dos Representantes, o representante Kevin McCarthy.

Os dois presidentes vão se reunir no Salão Oval da Casa Branca e, em seguida, com as delegações dos dois países.

"Estamos na linha de chegada", destacou o presidente ucraniano em entrevista à rede CNN, depois que autoridades americanas expressaram, sob anonimato à imprensa dos EUA, reservas em relação à estratégia militar ucraniana.

Biden quer "ter uma ideia do que se passa no campo de batalha", mas também "dizer muito claramente ao presidente Zelensky que estaremos com eles o tempo que for necessário", afirmou Kirby na quarta-feira.

Por enquanto, a Casa Branca segue com cautela. O envio de mísseis "não está excluído", destacou Kirby, mas "nenhuma decisão foi tomada até agora".