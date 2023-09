Wall Street cai alarmada por postura agressiva do Fed

A bolsa de Nova York fechou em baixa nesta quinta-feira (21), preocupada com a postura ofensiva do Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, e suas possíveis consequências para a economia do país.

O índice Dow Jones caiu 1,08%, enquanto o tecnológico Nasdaq cedeu 1,82% e o mais amplo S&P 500 perdeu 1,64%.

"Os investidores claramente continuam assimilando a comunicação do Fed, particularmente suas previsões" em termos de crescimento, inflação e política monetária, explicou Angelo Kourkagas, da consultoria de serviços financeiros Edward Jones.