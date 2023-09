Villarreal volta à Liga Europa com derrota (2-0) para o Panathinaikos

A última lembrança do Villarreal na Liga Europa era a emocionante vitória nos pênaltis sobre o Manchester United (11-10, após empate em 1 a 1), na final disputada em Gdansk (Polônia), em 2021.

Fotis Ioannidis (38') e Andraz Sporar (78') marcaram os gols da vitória do time grego, que não assume a liderança da chave porque o Rennes venceu o Maccabi Haifa por um placar mais amplo (3 a 0), também nesta quinta-feira.

O Villarreal, campeão da Liga Europa em 2021, voltou mais de dois anos depois à segunda maior competição europeia de clubes com uma derrota por 2 a 0 para o Panathinaikos, nesta quinta-feira (21), em Atenas, na primeira rodada do Grupo F.

Na temporada seguinte, o time espanhol disputou a Liga dos Campeões, chegando às semifinais, e em 2022/2023, jogou a Liga Conferência, onde caiu nas oitavas de final.

A derrota na Grécia complica a classificação do 'Submarino Amarelo', que vai pressionado para a segunda rodada, em casa, contra o Rennes.

"Temos que melhorar e ajustar certas coisas que não fizemos bem. Temos que melhorar os duelos no ataque e na defesa. Precisamos ser mais duros, chutar mais vezes ao gol e nos aproximar mais da área do adversário", disse o técnico do Villarreal, José Rojo 'Pacheta'.

"Devemos esquecer a derrota, aprender com os erros e encarar os próximos jogos. Temos muitos jogadores e são muito bons. Eles estão acostumados a jogar a cada três dias e a competir, muitos já foram campeões desta competição", acrescentou o treinador.

