Ucrânia afirma que atacou base aérea militar russa na Crimeia

O Exército da Ucrânia disse ter atacado uma base aérea militar russa próxima da cidade de Saky, na Crimeia, península ucraniana anexada por Moscou.

"As forças de defesa ucraniana lançaram um ataque coordenado contra uma base aérea militar dos ocupantes perto da cidade de Saky", anunciou o centro de comunicação do Exército no Telegram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma fonte do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) explicou que o ataque foi uma operação conjunta do SBU com as forças navais.