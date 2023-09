Timbuktu sofre com bloqueio de jihadistas

Os habitantes de Timbuktu acreditaram que era mais uma intimidação quando os jihadistas anunciaram o bloqueio desta cidade do Mali. Agora vivem quase isolados do mundo e enfrentam um dura realidade, com um comércio de nível mínimo e preocupados com sua segurança.

Em relação ao transporte aéreo, Sky Mali, a única empresa que opera em Timbuktu cancelou os voos após um lançamento de granadas no perímetro do aeroporto.

Um morador que retornou recentemente a Timbuktu de moto conta que era praticamente o único na rodovia. "Vi jihadistas fortemente armados com metralhadoras de 12,7 mm", relata.

Os jihadistas ampliaram sua influência nas regiões rurais das cidades, não tanto para se apoderar delas, mas para aumentar a pressão sobre o Estado.

A junta militar, com problemas de segurança em todo o país, minimiza os efeitos do bloqueio, ao qual não se refere com este nome.

O primeiro-ministro, Choguel Kokalla Maiga, exaltou a resiliência dos moradores locais em um encontro no início do mês com representantes de Tombuctu.