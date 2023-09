RSF denuncia ameaças, pressões e agressões contra jornalistas na Amazônia

"Ameaças, pressões, agressões... Os profissionais da informação da região têm um alvo nas costas", acrescenta o texto.

As dificuldades para a imprensa na região, vital na luta contra a mudança climático, ficaram evidentes com os assassinatos do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira.

Os dois desapareceram em 5 de junho de 2022 no Vale do Javari, uma terra indígena no oeste do estado do Amazonas, onde atuam narcotraficantes, garimpeiros ilegais e caçadores furtivos.

A polícia atribuiu o crime a pescadores com supostas ligações com uma rede de tráfico de droga. Os acusados confessaram que atiraram nas duas vítimas, esquartejaram os corpos e os esconderam na floresta, onde foram encontrados 10 dias depois.

O crime "evidenciou o desafio de garantir a segurança dos jornalistas, que continuam sendo ameaçados na região", afirma a RSF.

Segundo a organização, dos 66 ataques registrados em 12 meses, 16 estão diretamente vinculados a reportagens sobre a indústria agrícola, exploração da mineração, os povos indígenas e violações dos direitos humanos.