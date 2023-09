Reino Unido acusa cinco búlgaros de espionar para a Rússia

A Procuradoria britânica anunciou nesta quinta-feira (21) que três homens e duas mulheres de nacionalidade búlgara foram acusados de espionagem para a Rússia.

Os cinco réus, com idades entre 29 e 45 anos, serão processados por "conspiração para coleta de informação destinada a ser direta, ou indiretamente, útil a um inimigo com finalidade prejudicial para a segurança e os interesses do Estado" entre o final de agosto de 2020 e fevereiro 2023, anunciou em uma nota.

Os cinco devem se apresentar a um tribunal de Londres na próxima terça-feira.