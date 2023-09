Proprietário do Olympique de Marselha respalda presidente do clube, alvo de protestos

Em plena crise e um dia depois da saída do técnico espanhol Marcelino, o proprietário do Olympique de Marselha, Frank McCourt, e seu presidente, Pablo Longoria, denunciaram nesta quinta-feira (21) um "sistema" baseado no "medo" ao redor do clube, pedindo ação coletiva para "uma mudança profunda".

"Em outro país, esta situação seria automaticamente denunciada. Receber ameaças é algo que não posso aceitar dizendo que 'o Olympique é assim'", declarou Longoria em uma entrevista ao jornal regional La Provence.

"O que ocorreu na segunda-feira é inadmissível", acrescentou o presidente, antes de dizer que tinha colocado seu cargo à disposição para McCourt.