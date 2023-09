Polônia diz ter sido mal-interpretada sobre suspensão do envio de armas à Ucrânia

A Polônia informou, nesta quinta-feira (21), que foram "mal-interpretadas" as declarações do primeiro-ministro polonês sobre uma possível suspensão do envio de armas à Ucrânia, em meio a uma disputa recente pelas exportações de cereais.

As declarações do primeiro-ministro, Mateusz Morawiecki, "foram interpretadas no pior sentido possível", disse o presidente polonês, Andrzej Duda, nesta quinta-feira, à emissora TVN24.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Na minha opinião, o primeiro-ministro quis dizer que não vamos enviar à Ucrânia o novo armamento que estamos comprando para modernizar o exército polonês", acrescentou.