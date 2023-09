O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, visita Washington nesta quinta-feira (21) pela segunda vez desde o início do conflito em seu país, com o objetivo de obter a promessa de que o governo dos Estados Unidos continuará apoiando a contraofensiva ante da invasão russa, apesar das resistências no Congresso a autorizar mais ajuda.

PARIS:

Frente diplomática se complica para Zelensky

Com a crise dos cereais, as tensões com a Polônia ou as críticas sobre sua estratégia militar, as frentes diplomáticas se multiplicam para o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que se esforça para manter o apoio ocidental à Ucrânia.

=== ARMÊNIA AZERBAIJÃO CONFLITO ===

YEVLAX:

Azerbaijão e separatistas armênios têm diálogo 'construtivo' sobre Nagorno-Karabakh

O governo do Azerbaijão considerou "construtivas" as primeiras conversações de paz com os separatistas armênios de Nagorno-Karabakh,após a operação relâmpago das forças de Baku, que reivindicou o controle sobre este território do Cáucaso.

BUENOS AIRES:

Incerteza prevalece a um mês da eleição argentina em meio a subsídios e motosserra

De motosserra nas mãos, Javier Milei promete aniquilar "a casta" argentina, enquanto Sergio Massa, ministro da Economia e candidato da situação, anuncia subsídios para minimizar o impacto político da maior inflação em 32 anos no país: falta um mês para a eleição presidencial e nada está definido.

PARIS:

RSF denuncia ameaças, pressões e agressões contra jornalistas na Amazônia

A organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF) denunciou nesta quinta-feira (21) que os jornalistas na Amazônia brasileira trabalham com "um alvo nas costas" e são vítimas de ameaças, pressões e agressões para evitar a cobertura dos problemas ambientais na região.

(Brasil meio ambiente ONG imprensa florestas, 410 palavras, já transmitida)

SANTIAGO:

Inverno no Cone Sul chega ao fim como um dos mais quentes da História

O inverno deste ano no Cone Sul americano foi marcado por temperaturas muito altas. Além das alterações climáticas, o fenômeno do El Niño fez com que os termômetros atingissem 30ºC em Buenos Aires, provocou chuvas intensas no Chile e ocasionou ciclones extratopicais no sul do Brasil.

(Brasil clima Argentina meteorologia Uruguai seca Chile ConeSul, palavras, já transmitida)

PARIS:

Charles III defende uma 'Entente' entre França e Reino Unido diante da 'emergência' climática

O rei britânico Charles III defendeu nesta quinta-feira (21) uma nova "Entente" entre França e Reino Unido para enfrentar a "emergência" climática, em um discuso sem precedentes no Senado francês, no momento em que busca fortalecer sua imagem internacional.

(França GB diplomacia realeza política, 650 palavras, já transmitida)

NOVA DÉLHI:

Nova Délhi quer 'reduzir' número de diplomatas canadenses na Índia

Nova Délhi disse nesta quinta-feira(21) que pediu a redução do número de diplomatas canadenses na Índia e deixou "temporariamente" de analisar solicitações de vistos do Canadá, em meio a uma crise diplomática entre os dois países após o assassinato de um líder sikh perto de Vancouver.

(Índia religião Canadá diplomacia turismo homicídio, 430 palavras, já transmitida)

PEQUIM:

China e os casos intrigantes de desaparecimentos de autoridades

Primeiro, um chanceler afastado. Depois, um ministro da Defesa que sumiu dos eventos públicos. A China acumula casos intrigantes que envolvem a cúpula de poder, cada vez mais opaca sob a presidência de Xi Jinping.

(China corrupção governo política defesa, 740 palavras, já transmitida)

DERNA:

Inundações deixaram mais de 43.000 deslocados na Líbia

Mais de 43.000 pessoas foram deslocadas pelas inundações que devastaram o leste da Líbia, em particular a cidade de Derna, onde os serviços de comunicação foram restabelecidos nesta quinta-feira, após um corte de 24 horas.

(Líbia inundações refugiados ONU, 500 palavras, já transmitida)

BENGHAZI:

Inundações na Líbia ameaçam ruínas gregas protegidas pela Unesco

As imponentes ruínas da antiga cidade grega de Cirene na Líbia, protegidas desde 2016 como patrimônio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em perigo, correm risco de desaparecer, após as inundações que devastaram o leste do país, advertiram testemunhas e um arqueólogo.

(Líbia inundações história arqueologia cultura, 590 palavras, já transmitida)

TIMBUKTU:

Timbuktu sofre com bloqueio de jihadistas

Os habitantes de Timbuktu acreditaram que era mais uma intimidação quando os jihadistas anunciaram o bloqueio desta cidade do Mali. Agora vivem quase isolados do mundo e enfrentam um dura realidade, com um comércio de nível mínimo e preocupados com sua segurança.

(Mali conflito rebelião, 450 palavras, já transmitida)

PARIS:

NOVA YORK:

Rupert Murdoch deixa para o filho presidência da Fox Corporation e News Corp

O magnata de mídia Rupert Murdoch, de 92 anos, deixará a presidência da Fox Corporation, empresa matriz do canal favorito dos conservadores americanos Fox News, assim como da News Corp, passando o cargo para seu filho Lachlan, anunciaram ambas as empresas em um comunicado divulgado nesta quinta-feira (21).

SANTIAGO:

SANTIAGO:

Dúvidas e mistério em torno do poeta do Pablo Neruda no 50º aniversário de sua morte

Estuprador confesso e uma morte repleta de dúvidas. A figura de Pablo Neruda, o mais famoso dos poetas chilenos, ainda segue cheia de borrões, no momento em que se completam 50 anos de sua morte nesta semana.

(cultura política direito Chile, palavras, já transmitida)

