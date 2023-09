Paraguai denuncia retenção de 22 caminhões com gás na fronteira com a Argentina

Um total de 22 caminhões-tanque carregados com gás liquefeito de petróleo foram retidos pela alfândega argentina quando tentavam cruzar a fronteira com o Paraguai, denunciou o governo em Assunção nesta quinta-feira (21), em um episódio similar à retenção de barcas com combustível da semana passada.

A retenção ocorreu no último sábado no cruzamento entre a localidade argentina de Puerto Pilcomayo com a vizinha Itá Enramada, sem que até agora as autoridades argentinas tenham se pronunciado sobre o tema. Logo depois, o sindicato dos caminhoneiros informou que quatro veículos já tinham recebido autorização para seguir caminho, mas advertiu sobre os riscos de manter esse tipo de carga sob o calor da região.

"Lamentamos a atitude do governo argentino", expressou em um entrevista de rádio o vice-presidente Pedro Alliana. "Poder ser um acerto de contas para que nós possamos ceder em relação às negociações de (hidrelétrica) Yacyretá".