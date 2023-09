Paquistão anuncia eleições gerais em janeiro de 2024

O Paquistão organizará eleições gerais, que deveriam acontecer ainda este ano, em janeiro de 2024, anunciou nesta quinta-feira (21) a Comissão Eleitoral, em um cenário de crise política, além de um colapso econômico e problemas de segurança.

O país é governado por um Executivo interino desde que o Parlamento foi dissolvido em 9 de agosto, alguns dias após a detenção do político mais popular do Paquistão, o ex-primeiro-ministro Imran Khan.

A Constituição estabelece que as eleições devem acontecer no prazo de 90 dias após a dissolução do Parlamento, mas a Comissão Eleitoral afirmou que precisava de mais tempo para delimitar os distritos depois do último censo nacional.