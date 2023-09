Nova Délhi quer 'reduzir' número de diplomatas canadenses na Índia

Nova Délhi anunciou nesta quinta-feira (21) que pediu a redução do número de diplomatas canadenses na Índia e deixou "temporariamente" de analisar as solicitações de vistos do Canadá, em meio a uma crise diplomática entre os dois países após o assassinato de um líder sikh perto de Vancouver.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, pediu na terça-feira (19) que a Índia trate com "grande seriedade" as acusações de que agentes indianos participaram do assassinato de Hardeep Singh Nijjar, um ativista sikh que era cidadão canadense e foi assassinado na região de Vancouver (oeste) em junho.

A Índia chamou as acusações de "absurdas" e negou "qualquer ato de violência no Canadá".