Murdoch deixa para o filho presidência da Fox Corporation e News Corp

O magnata da mídia Rupert Murdoch, 92 anos, deixará a presidência da Fox Corporation e da News Corp e passará o cargo para o filho Lachlan, anunciaram as empresas nesta quinta-feira (21). A saída será oficializada na próxima assembleia geral de acionistas das duas empresas, em meados de novembro. Rupert Murdoch se tornará, então, presidente "emérito". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O empresário deixa um legado polêmico, acusado de ter favorecido com seus jornais e canais de TV a ascensão do populismo nos países anglo-saxões, simbolizada pelo Brexit no Reino Unido e pela chegada de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, em 2016.

Em memorando destinado "aos colegas" da Fox, Murdoch afirma que "a batalha pela liberdade de expressão e, em última instância, a liberdade de pensamento nunca foi tão intensa". Em seu estilo habitual, o patriarca critica "as burocracias", "as elites que desprezam abertamente aqueles que não fazem parte da sua classe desconectada" das pessoas, bem como "a maioria dos veículos de comunicação que confabulam com essas elites, que vendem narrativas políticas em vez de buscarem a verdade". "Em nome dos conselhos de administração da FOX e da News Corp, das equipes diretoras e de todos os acionistas que se beneficiaram de seu trabalho árduo, felicito meu pai por sua notável carreira de 70 anos", disse Lachlan Murdoch, 52, no comunicado divulgado pelas empresas, no qual saudou "seu espírito pioneiro, sua determinação inabalável" e seu "legado duradouro", acrescentando que conta com seus "conselhos valiosos". Já presidente da Fox Corporation, Lachlan Murdoch se posicionava como favorito para suceder o pai entre seu irmão James, considerado mais liberal, e suas irmãs Prudence e Elisabeth, uma disputa familiar que inspirou a bem-sucedida série de TV "Succession". A nomeação de Lachlan não elimina as dúvidas sobre o rumo que o império tomará após a morte de Murdoch, uma vez que seus quatro filhos terão, então, os mesmos direitos de voto dentro do grupo. Lachlan tomará as rédeas de um império que vem diminuindo após a compra pela Disney, em 2017, do grupo de entretenimento 21st Century Fox e de seu extenso catálogo de filmes, por US$ 66 bilhões (R$ 324,7 bilhões). Com isso, a Fox Corporation voltou a se concentrar nos esportes e na informação.

O dono do império Fox, cujo canal de notícias Fox News é essencial para os conservadores, afasta-se em um momento-chave, quando se aproximam as eleições presidenciais de 2024, em que Trump é favorito nas primárias republicanas. Há cinco meses, a Fox News teve que pagar US$ 787,5 milhões (R$ 3,9 bilhões) à fabricante de urnas eletrônicas Dominion Voting Systems para evitar um processo por difamação, após a eleição presidencial de 2020. No processo, um de seus principais apresentadores, Tucker Carlson, deixou o canal, que perde audiência desde então.