Microsoft oferecerá Dall-E 3 da OpenAI em seu mecanismo de busca Bing

A OpenAI desenvolveu duas versões do Dall-E que anteciparam o enorme interesse pela IA generativa que surgiu quando lançou o ChatGPT no final do ano passado.

A Microsoft anunciou, nesta quinta-feira (21), que integrará a ferramenta de criação de imagens Dall-E 3 da OpenAI em seu mecanismo de busca Bing, que estará disponível em breve, em seu mais recente esforço para usar a inteligência artificial (IA) para competir com o poderoso Google.

A Microsoft já havia incorporado ao Bing uma interface de IA generativa semelhante ao ChatGPT em fevereiro, permitindo que o mecanismo de busca recebesse respostas conversacionais para suas consultas em vez de apenas links para sites.

O Dall-E não escapou da polêmica, gerando processos de artistas que alegam que a OpenAI usou ilegalmente seu trabalho para construir sua tecnologia.

Em um esforço para tranquilizar os clientes em potencial, a Microsoft anunciou em setembro que pagará qualquer dano legal a quem usar o Copilot, Bing Chat e outros serviços de IA, desde que usem salvaguardas incorporadas.

A Microsoft fez grandes investimentos em IA, especialmente com US$ 10 bilhões (R$ 49 bilhões) dedicados à parceria com a OpenAI, e agora está tentando monetizar essa tecnologia integrando-a em seus produtos.

O grupo sediado em Redmond, no estado de Washington, também anunciou nesta quinta-feira que o bot do Bing agora pode aproveitar conversas anteriores para sugerir respostas mais adequadas a novas consultas do mesmo usuário.

Isso é um grande avanço, pois o software de IA generativa muitas vezes é criticado por sua falta de "memória", forçando os usuários a repetir informações sempre que o usam, algo que não fariam ao interagir com um humano.