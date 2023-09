Líder Inter e lanterna Empoli fazem duelo de extremos no Campeonato Ialiano

Quatro dias depois do empate com a Real Sociedad em 1 a 1 na Liga dos Campeões, a líder Inter de Milão visita o lanterna Empoli no domingo (24), pela quinta rodada do Campeonato Italiano.

O último colocado da tabela não parece um grande obstáculo para uma Inter inspirada, que mantém 100% de aproveitamento na Serie A e que no último fim de semana goleou o rival Milan por 5 a 1, em San Siro.

Enquanto o time 'nerazzurro' tem quatro vitórias em quatro jogos, o Empoli ainda não pontuou no campeonato e sequer marcou gols. Por tudo isso, um resultado que não seja uma vitória interista, inclusive com facilidade, pode ser considerado uma enorme surpresa.