Italiano Vincenzo Montella é o novo técnico da seleção da Turquia

O ex-atacante italiano, que também comandou Fiorentina, Sampdoria, Milan e Sevilla, terá como missão classificar a Turquia para a Eurocopa de 2024, na Alemanha.

Kuntz foi demitido na quarta-feira, após os maus resultados no último período de datas Fifa: derrota por 4 a 2 para o Japão em amistoso em casa e empate em 1 a 1 com a Armênia pelas Eliminatórias da Euro.

A Turquia, 41ª no ranking mundial, ocupa a segunda posição do Grupo D das Eliminatórias, com 10 pontos em cinco jogos, atrás da Croácia, sua adversária no dia 12 de outubro, e à frente de Armênia, País de Gales e Letônia.

rba/ach/pm/dr/cb