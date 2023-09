Incerteza prevalece a um mês da eleição argentina, em meio a subsídios e motosserra

O economista libertário de extrema direita capitalizou o descontentamento neste país que registrou, em agosto, sua inflação mais alta desde 1991, chegando a 12,4% (124,4% interanual), com uma moeda desvalorizada e uma pobreza que ultrapassa os 40%.

Nos seus comícios, Milei já apareceu de luvas de boxe e com uma motosserra, com a qual evoca os cortes que pretende fazer nos serviços públicos, no tamanho do Estado e na "casta parasitária" em geral. Ele também apareceu com uma nota gigante de US$ 100 com seu rosto estampado, símbolo da dolarização que ele defende.

Desde sua vitória nas PASO, porém, moderou seu discurso.

A dolarização é, agora, um "sistema de livre-concorrência monetária", do qual o dólar certamente sairá vitorioso. E a motosserra se refere a uma "redução de gastos" no âmbito de um plano de "reformas de primeira geração".

"Eles oscilam entre se mostrarem como uma opção antissistema e apresentarem um programa político viável", observou o jornal La Nación.

As pesquisas preveem uma eleição de dois turnos entre Milei e Massa, responsável pela negociação, com o Fundo Monetário Internacional (FMI), do programa de crédito de US$ 44 bilhões (R$ 216,9 bilhões na cotação atual).