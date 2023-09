Ferrari quer estender festa a Suzuka; Red Bull perto do título

Atrás da inalcançável Red Bull, ainda há emoção no Mundial de Fórmula 1: após sua primeira vitória na temporada, na semana passada, em Singapura, a Ferrari quer manter sua caça à Mercedes, segunda colocada no campeonato de construtores, no Grande Prêmio do Japão, no mítico circuito de Suzuka, neste fim de semana.

Depois de dar fim à hegemonia da Red Bull e de Max Verstappen, com a vitória de Carlos Sainz em Marina Bay, o objetivo da equipe italiana está claro: somar o máximo de pontos para recuperar o segundo lugar.

Às vésperas da 16ª etapa do Mundial - de um total de 22 -, apenas 24 pontos separam a Ferrari (265) da Mercedes (289).