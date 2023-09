Ex-chefe da ONU para o clima 'perde paciência' com indústria dos combustíveis fósseis

A ex-responsável da ONU para mudança climática disse nesta quinta-feira (21) que "perdeu a paciência" com as empresas de combustíveis fósseis e que estas deveriam ficar longe dos diálogos da COP28 em Dubai, caso não queiram ser parte da solução.

Christiana Figueres, ex-secretária-executiva da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima e uma das articuladoras do histórico acordo de Paris 2015, disse na conferência "Climate Changes Everything", que acontece em paralelo à Assembleia Geral da ONU, que a indústria fracassou na hora de reinvestir os lucros para o desenvolvimento das energias renováveis.

"Ao invés de fazer tudo o que fazem e aplicar sua assombrosa capacidade de engenharia, elas realmente vêm fazendo o contrário", afirmou Figueres.