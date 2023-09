Entre apoio de Biden e receio de céticos, Zelensky visita Washington em busca de mais armas

O presidente Volodimir Zelensky não economizou em agradecimentos, mas também pediu que a ajuda não diminua durante sua visita a Washington, nesta quinta-feira (21), na qual obteve o esperado apoio de Joe Biden, mas enfrentou o ceticismo de alguns congressistas republicanos.

Vestido com seu uniforme caqui habitual, Zelensky começou o dia no Congresso e continuou na Casa Branca, onde foi recebido pelo presidente americano com demonstrações de carinho e garantias de apoio.

"Estamos com vocês e continuaremos com vocês", disse o democrata de 80 anos, que anunciou mais ajuda militar, mas sem os mísseis táticos de longo alcance pedidos por Kiev. No entanto, ele garantiu que a Ucrânia receberá na "próxima semana" os emblemáticos tanques Abrams americanos.