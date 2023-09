Dúvidas e mistério em torno do poeta Pablo Neruda no 50º aniversário de sua morte

Neruda, prêmio Nobel de Literatura em 1971 e destacado militante comunista, faleceu em 23 de setembro de 1973, apenas 12 dias depois do golpe de Estado no Chile. Tinha 69 anos e sofria um câncer de próstata.

Uma versão que não é compartilhada por outro familiar de Neruda: "Não entendo por que parte da minha família", apoiou a tese do assassinato, disse à AFP Bernardo Reyes, sobrinho-neto do escritor.

Nos últimos anos, a obra de Neruda ficou sob a mira da cultura do cancelamento depois de que foi resgatado um relato do poeta sobre ter estuprado uma mulher, encarregada de limpar seu banheiro, quando ele foi cônsul do Chile no Ceilão, atual Sri Lanka, entre 1928 e 1930.

"Efetivamente se instalou a ideia do assassinato (na sociedade). (...) Acredito que o tempo terá que pôr as coisas em seu lugar e que os juízes emitam um veredicto que esteja de acordo com os relatórios médicos", sustenta Bernardo Reyes.

Essa não é a única sombra que paira sobre Neruda. O poeta confessou em suas memórias póstumas que estuprou uma mulher quando era cônsul no Ceilão, atual Sri Lanka.

"Certa manhã, determinado a tudo, peguei-a com firmeza pelo punho e olhei-a no rosto. Não havia idioma em que eu pudesse falar com ela. (...) O encontro foi de um homem com uma estátua. Permaneceu o tempo todo de olhos abertos, impassível. Fazia bem em me desprezar. A experiência não se repetiu", escreveu Neruda.