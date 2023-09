Comunicado do Business Wire :Zayed Sustainability Prize

The Honorable Dr. Kandeh Kolleh Yumkella participates in the Zayed Sustainability Prize Forum (Photo: AETOSWire)

Líderes governamentais, empresariais e da sociedade civil de destaque participaram do Fórum com o tema "Empoderando Vozes: Impulsionando a Ação Climática." Eles discutiram o papel crítico da inovação social, finanças, tecnologia e políticas na aceleração do progresso em direção a um futuro sustentável, inclusivo e equitativo.

Esse compromisso de impulsionar a ação climática está alinhado com a missão do Prêmio Zayed de Sustentabilidade, que foi criado em 2008 como uma homenagem ao legado do pai fundador dos EAU, o falecido xeque Zayed bin Sultan Al Nahyan. Nos últimos 15 anos, o Prêmio reconheceu um total de 106 vencedores cujas soluções e projetos escolares liderados por estudantes transformaram a vida de mais de 378 milhões de pessoas em 151 países.

O Ilustre Dr. Kandeh Yumkella, membro do Parlamento e presidente da Iniciativa Presidencial sobre Mudanças Climáticas, Energia Renovável e Segurança Alimentar de Serra Leoa, abriu o Fórum analisando a necessidade de integrar o sul global, especialmente a África, em uma transição energética justa. Ele observou: "Precisamos de ação efetivae cooperação honesta em todos os níveis. Entre pessoas, comunidades, governos e o setor privado. Estamos vendo as parcerias crescerem, especialmente com o apoio dos Emirados Árabes Unidos, para projetos renováveis de grande escala, que serão apresentados na COP28, e esperamos continuar vendo mais."

Os painéis subsequentes abordaram temas que vão da transformação de sistemas alimentares e questões de financiamento climático inclusivo à exploração de como tecnologias verdes e inovações sociais podem melhorar o acesso a recursos essenciais.

Angela Churie Kallhauge, vice-presidente executiva de Impacto do Fundo de Defesa Ambiental, destacou a importância de capacitar as realidades locais para garantir o futuro energético de todos: "Precisamos voltar a nos concentrar no que as nossas soluções climáticas significam para as pessoas. Faremos realmente uma mudança, capacitando os povos indígenas e as comunidades locais para reivindicarem os seus interesses e serem parte da solução."

Ressaltando os temas da juventude e da inclusão, o Fórum também dedicou um segmento a jovens ativistas que expressam as suas ideias sobre o futuro do desenvolvimento sustentável e partilham as suas experiências.