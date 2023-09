Comunicado do Business Wire :VeriSilicon

A VeriSilicon (688521.SH) anunciou hoje que a Inuitive, uma empresa líder em processadores de visão em chip, adotou seu IP de processador de sinal de imagem (ISP) de canal duplo, com recursos de baixa latência e baixa potência, em seu processador de visão de IA NU4100 produzido em massa. Essa integração traz uma excelente experiência de imagem e visão a robôs, realidade aumentada (AR, augumented reality), realidade virtual (VR, virtual reality), realidade mista (MR, mixed reality), drones e muitos outros aplicativos. O NU4100 da Inuitive é um chip único altamente integrado com detecção de profundidade 3D de alta qualidade, processamento aprimorado de IA e recursos de Mapeamento e Localização Simultâneos Visual (VSLAM, Visual Simultaneous Localization and Mapping) no chip Pode processar grandes volumes de dados de várias câmeras de resolução 4K com baixa latência e baixo consumo de energia. Como um poderoso processador de visão, ele apresenta uma arquitetura de visão incorporada otimizada que combina efetivamente um conjunto de blocos de computação, incluindo mecanismo de visão computacional e processamento de aprendizagem profunda (CNN). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O ISP da VeriSilicon oferece capacidade de processamento de alto rendimento, atendendo a uma ampla variedade de aplicações para o processador de visão AI NU4100. É compatível com várias câmeras com gerenciamento de vários contextos, HDR (High Dynamic Range), redução avançada de ruído e muito mais, que melhora consideravelmente o desempenho geral do processador de visão.

Dor Zepeniuk, diretor de tecnologia da Inuitive, diz: "Nosso processador de visão de AI NU4100 de alto desempenho estabeleceu uma nova referência no setor com um conjunto exclusivo de recursos combinados de visão 3D, AI e VSLAM. Valorizamos muito as tecnologias e os serviços avançados da VeriSilicon e estamos trabalhando em estreita colaboração com eles em processadores de roteiro para disponibilizar soluções definitivas de chip único para robótica e várias aplicações, abordando os principais desafios de visão do setor". Wei-Jin Dai, vice-presidente executivo e diretor geral da divisão de IP da VeriSilicon, afirma: "A robótica e os aplicativos de AR/VR/MR representam a vanguarda da inovação impulsionada por tecnologias progressivas. Com nosso abrangente portfólio de IP de processamento inteligente de pixels Glass to Glass e subsistemas de IP que alavancam nossa exclusiva tecnologia FLEXA, que oferece latência curta da visão ao processamento de vídeo e IA, a VeriSilicon inovará ativamente nesses campos por meio de colaborações com nossos parceiros, como a Inuitive". Sobre a Inuitive Os inovadores processadores Vision-on-Chip da Inuitive apresentam chips tudo-em-um com uma ampla variedade de recursos integrados, desempenho excepcional, tamanho ideal e baixo custo. Esses processadores revolucionários são compatíveis com detecção de profundidade, posicionamento, algoritmos de localização (SLAM) e detecção e reconhecimento de objetos com base em IA simultaneamente, ao mesmo tempo em que reduzem drasticamente a latência e o tempo de resposta do sistema, economizam energia e melhoram o desempenho geral (alta velocidade de quadros e resolução da câmera, além de um amplo campo de visão). Juntamente com seu ecossistema tecnológico de parceiros no campo de sensoriamento de máquinas, desenvolvimento de software e fabricação comercial, a Inuitive integra seus módulos de sensores e processadores prontos para empresas na robótica, drones, AR, VR, MR, AIoT e aplicativos de sensoriamento 3D de seus clientes, que fornecem compreensão visual semelhante à humana com recursos ideais e desempenho superior. Para mais informações, acesse www.inuitive-tech.com.

Sobre a VeriSilicon A VeriSilicon está empenhada em fornecer aos clientes serviços de silício abrangentes personalizados, completos e baseados em plataforma e serviços de licenciamento de IP de semicondutores ao aproveitar sei IP interno de semicondutores. Para obter mais informações, acesse: www.verisilicon.com O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

