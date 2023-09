Comunicado do Business Wire :BYD

O U8 Premium Edition é impulsionado pela revolucionária plataforma e? e pelo sistema DiSus-P. A plataforma e? da BYD é a primeira plataforma de tecnologia de acionamento independente de quatro motores produzida em massa do mundo, projetada para oferecer segurança e desempenho de alto nível. Comparado com veículos a combustível convencionais, ele controla com precisão a dinâmica de todas as quatro rodas por meio do controle vetorial independente de quatro motores, proporcionando detecção rápida, reconhecimento preciso e capacidades de controle eficientes.

Este veículo excepcional conta com um sistema híbrido plug-in, oferecendo uma impressionante autonomia CLTC (alcance elétrico puro) de até 1.000 km, garantindo tranquilidade durante as aventuras off-road. O Yangwang U8 é movido por duas tecnologias inovadoras: a plataforma e? e o sistema hidráulico inteligente DiSus-P.

No interior, seu cockpit simétrico e de duas camadas apresenta um display central OLED Galaxy Curved de 12,8 polegadas, telas longitudinais duplas de 23,6 polegadas para o motorista e passageiro dianteiro e assentos de couro Nappa de alta qualidade combinados com madeira Sapele da África. Com três pontos de carregamento sem fio, compatíveis com carregamento rápido de 50 kW, os passageiros podem desfrutar de um carregamento rápido e conveniente. Ele também possui o sistema de áudio de última geração Dynaudio Evidence Series com 22 alto-falantes, oferecendo uma experiência auditiva imersiva.

O U8 Premium Edition suporta carregamento rápido de CC a taxas de até 110 kW, permitindo uma carga de 30% a 80% em apenas 18 minutos. Em condições extremas, como inundações repentinas ou obstáculos aquáticos fora da estrada, o U8 Premium Edition pode permanecer flutuando por até 30 minutos, mantendo a estabilidade e o controle para uma evasão rápida.* Sua capacidade de descarga de veículo para carregar (VTL) de 6 kW pode alimentar dispositivos eletrônicos e equipamentos de alta potência por até 25 horas. O U8 Premium Edition da Yangwang integra 38 componentes de alta precisão e o robusto processador de direção inteligente NVIDIA DRIVE Orin, com capacidade computacional de até 508 TOPS. Ele está equipado com baterias Blade e complementado com a tecnologia Cell-to-Chassis (CTC), garantindo total segurança em viagens.

Com o compromisso inabalável da BYD com a inovação e a sustentabilidade, a Yangwang representa o futuro do transporte mais ecológico. A Yangwang pretende ultrapassar os limites da evolução dos veículos de nova energia, oferecendo desempenho robusto, segurança intransigente e uma experiência de condução incomparável.

No início deste ano, a BYD revelou sua submarca de alta qualidade, Yangwang, dedicada a fornecer serviços premium acessíveis aos consumidores. Os veículos de exposição do U8 Premium Edition já podem ser vistos nas concessionárias das principais cidades chinesas, como Xangai, Pequim, Guangzhou e Chengdu, com entregas programadas para começar em outubro. Mais de 60 lojas de venda direta da Yangwang estão sendo construídas, com planos de abrir mais de 90 lojas em mais de 40 cidades até o final do ano.

* O recurso de flutuação de emergência é uma função de emergência acionada passivamente. O fabricante desaconselha os usuários a tentarem sem justa causa. Uma vez acionado, o veículo precisa ser devolvido à fábrica para uma verificação completa.

Sobre a BYD

A BYD é uma empresa multinacional de alta tecnologia dedicada a alavancar inovações tecnológicas para uma vida melhor. Fundada em 1995 como fabricante de baterias recarregáveis, a BYD agora possui um escopo de negócios diversificado que abrange automóveis, trânsito ferroviário, novas energias e componentes eletrônicos, com mais de 30 parques industriais na China, EUA, Canadá, Japão, Brasil, Hungria e Índia. Da geração e armazenamento de energia às suas aplicações, a BYD está dedicada a fornecer soluções de energia com emissão zero que reduzem a dependência mundial de combustíveis fósseis. Sua nova pegada em veículos elétricos agora cobre 6 continentes, mais de 70 países e regiões e mais de 400 cidades. Cotada nas bolsas de valores de Hong Kong e Shenzhen, a empresa é conhecida por ser uma empresa da Fortune Global 500 que proporciona inovações em busca de um mundo mais ecológico.

Para mais informações, acesse www.bydglobal.com.

Sobre a BYD Auto

Fundada em 2003, a BYD Auto é a subsidiária automotiva da BYD, uma empresa multinacional de alta tecnologia dedicada a alavancar inovações tecnológicas para uma vida melhor. Com o objetivo de acelerar a transição verde do setor de transporte mundial, a BYD Auto se concentra no desenvolvimento de veículos elétricos e híbridos plug-in. A empresa domina as principais tecnologias de toda a cadeia industrial de veículos de nova energia, como baterias, motores elétricos e controladores eletrônicos. Nos últimos anos, ela testemunhou avanços importantes, incluindo a bateria Blade, a tecnologia super-híbrida DM-i, a e-Platform 3.0, a tecnologia CTB, a plataforma e?, o sistema de controle inteligente de carroceria DiSus e o sistema super-híbrido DMO. A empresa é a primeira montadora do mundo a interromper a produção de veículos movidos a combustíveis fósseis no turno VE e permaneceu no topo das vendas de veículos de nova energia de passageiros na China por 10 anos consecutivos.

