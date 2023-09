Comunicado do Business Wire :AM Best

AM Best irá expor e organizar uma recepção de networking na 38ª Conferência Hemisférica de Seguros da Federação Interamericana de Empresas Seguradoras (FIDES), que irá ocorrer de 24 a 26 de setembro de 2023, no Rio de Janeiro.

A conferência, que terá lugar no Centro de Convenções e Exposições Windsor, é o evento regional do setor de (res)seguros da América Latina realizado a cada dois anos pela Federação Interamericana de Companhias de Seguros, uma organização sem fins lucrativos que reúne associações seguradoras de 20 países membros, tendo a CNseg entre as entidades fundadoras e representantes no Brasil. Os participantes da conferência podem visitar o conjunto nº 29 no andar EXPOFIDES para receber informações sobre a AM Best, seu papel no setor de seguros e os recursos que oferece aos profissionais de seguros, incluindo as Classificações de Crédito da Best.

AM Best irá proporcionar uma recepção de networking na segunda-feira, 25 de setembro, das 17h30 às 19h (BRT) no Salão Imperial do Centro de Convenções de Windsor - Ala Barra. Os executivos dos Serviços de Classificação da AM Best presentes na conferência incluem Matthew C. Mosher, presidente e diretor executivo, e Andrea Keenan, vice-presidente executiva e diretora de estratégia, bem como Carlos De la Torre, diretor geral de operações da subsidiária da AM Best com sede na América Latina, A.M. Best América Latina, S.A. de C.V., Institución Calificadora de Valores.