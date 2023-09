Com Barça de olho, Real Madrid visita Atlético no clássico da rodada no Espanhol

O Real Madrid, líder do Campeonato Espanhol, visita o Atlético de Madrid no próximo domingo (24) no principal duelo da sexta rodada, com o Barcelona de olho no resultado no estádio Metropolitano.

O Atlético busca reagir em LaLiga após a derrota para o Valencia no último fim de semana (3 a 0) e do empate na estreia na Liga dos Campeões com a Lazio (1 a 1).

O time 'colchonero' ocupa a sétima posição, oito pontos atrás do Real Madrid, mas com um jogo a menos.