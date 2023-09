Charles III defende uma 'Entente' entre França e Reino Unido diante da 'emergência' climática

O rei britânico Charles III defendeu nesta quinta-feira (21) uma nova "Entente" entre França e Reino Unido para enfrentar a "emergência" climática, em um discuso sem precedentes no Senado francês, no momento em que busca fortalecer sua imagem internacional.

"O Reino Unido continuará sendo sempre um dos melhores aliados e amigos da França", afirmou nesta quinta-feira no Senado, depois de considerar "vital" a aliança entre os dois países para enfrentar os "desafios" do mundo.

Na véspera, durante um jantar em sua homenagem no Palácio de Versalhes, o rei fez um apelo diante do presidente Emmanuel Macron para que França e Reino Unido "revitalizem" os laços prejudicados pela saída britânica da União Europeia (UE).

Um dia antes da declaração do rei, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, anunciou o adiamento de várias medidas fundamentais da política climática do Reino Unido.

O rei, entusiasta da jardinagem, que já admitiu falar com suas plantas, também visitará um popular mercado de flores do centro de Paris, denominado desde 2014 "Rainha Elizabeth II".

O monarca é o primeiro do Reino Unido a discursar no plenário do Senado francês. Em 2004, sua mãe Elizabeth II pronunciou um discurso aos parlamentares na sala de conferências da Câmara Alta.

Os monarcas voltarão a se reunir com Emmanuel Macron e sua mulher em frente à catedral de Notre Dame de Paris, joia da arquitetura francesa parcialmente destruída por um incêndio em 2019, para ver as obras de reconstrução.

A etapa parisiense da visita de Estado terminará com uma despedida de Macron no Palácio do Eliseu, mas a viagem do monarca britânico continuará na sexta-feira em Bordeaux (sudoeste) com uma agenda mais focada no meio ambiente.

