Charles III defende 'Entente' entre França e Reino Unido diante da 'emergência' climática

O rei britânico, Charles III, defendeu nesta quinta-feira (21) uma nova "Entente" entre França e Reino Unido para enfrentar a "emergência" climática, em um discuso sem precedentes no Senado francês, no momento em que busca fortalecer sua imagem internacional.

O monarca é o primeiro do Reino Unido a discursar no plenário do Senado francês. Em 2004, sua mãe Elizabeth II pronunciou um discurso aos parlamentares na sala de conferências da Câmara Alta.

"O Reino Unido continuará sendo sempre um dos melhores aliados e amigos da França", afirmou nesta quinta-feira no Senado, depois de considerar "vital" a aliança entre os dois países para enfrentar os "desafios" do mundo.

Na véspera, durante um jantar em sua homenagem no Palácio de Versalhes, o rei fez um apelo diante do presidente Emmanuel Macron para que França e Reino Unido "revitalizem" os laços prejudicados pela saída britânica da União Europeia (UE).

Um dia antes da declaração do rei, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, anunciou o adiamento de várias medidas fundamentais da política climática do Reino Unido.

A rainha e Brigitte também disputaram entre si por alguns minutos, antes de continuarem a visita a uma oficina da marca de alta-costura Chanel, onde a rainha britânica testou suas habilidades no uso do tear.

"Achei incrível que passaram um tempo aqui com as crianças (...) Foi um grande momento para todos", disse à AFP Prithika Pavade, jogadora de tênis de mesa de 19 anos, que disputou uma breve partida contra Camilla.

Na praça da catedral de Saint-Denis, alguns jogadores do Paris Saint-Germain e seu presidente, Nasser Al Khelaifi, entregaram ao rei uma camisa do clube parisiense com o nome do monarca.

Charles III, entusiasta da jardinagem, que já admitiu falar com suas plantas, retornou a Paris junto com Camilla para visitar um popular mercado de flores do centro da capital, denominado desde 2014 "Rainha Elizabeth II".

Os monarcas voltarão a se reunir com Emmanuel Macron e sua esposa em frente à catedral de Notre-Dame de Paris, joia da arquitetura francesa parcialmente destruída por um incêndio em 2019, para ver as obras de reconstrução.

Mais tarde, o monarca fará um discurso no encerramento de um debate no Museu Nacional de História Natural de Paris sobre o "financiamento climático", ou seja, as ações empreendidas pelos bancos em resposta às mudanças climáticas.

A etapa parisiense da visita de Estado terminará com uma despedida de Macron no Palácio do Eliseu, mas a viagem do monarca britânico continuará na sexta-feira em Bordeaux (sudoeste) com uma agenda mais concentrada no meio ambiente.

