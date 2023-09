Charles III alerta para 'emergência' climática em visita à França

Na véspera, durante um jantar em sua homenagem no Palácio de Versalhes, o rei fez um apelo diante do presidente Emmanuel Macron para que França e Reino Unido "revitalizem" os laços prejudicados pela saída britânica da União Europeia (UE).

Um dia antes da declaração do rei, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, anunciou o adiamento de várias medidas fundamentais da política climática do Reino Unido.

Sua primeira visita à França como rei, acompanhado por sua esposa, Camilla, causou uma agitação inesperada em um país símbolo do republicanismo, mas que, no entanto, parece adorar a realeza britânica.

Os monarcas voltaram a se reunir com Emmanuel Macron e sua esposa em frente à catedral de Notre-Dame de Paris, joia da arquitetura francesa parcialmente destruída por um incêndio em 2019, para ver as obras de reconstrução.

A lembrança de sua mãe está presente em toda a viagem. "As homenagens que lhe prestaram em toda a França nos comoveram imensamente, tanto a minha família como a mim", admitiu o monarca britânico no Senado.

Os trabalhadores interromperam as obras por alguns minutos para observar os monarcas da impressionante fachada gótica.

A chuva não desanimou os curiosos que se aproximaram pela manhã da Biblioteca Nacional, visitada por Camilla ao lado da primeira-dama francesa, Brigitte Macron.

Depois de verem um vestido da cantora francesa Edith Piaf e manuscritos de William Shakespeare e de Victor Hugo, ambas apresentaram um prêmio literário franco-britânico.

"Espero que este prêmio mostre que Victor Hugo foi injusto conosco quando disse que a Inglaterra tinha poucos livros", brincou a rainha.

O casal real e Brigitte também visitaram o subúrbio de Saint-Denis, uma das sedes dos Jogos Olímpicos de 2024.

A rainha e Brigitte disputaram uma breve partida de tênis de mesa, antes de seguirem para um atelier de alta-costura da casa Chanel.

Na praça da catedral de Saint-Denis, alguns jogadores do Paris Saint-Germain e seu presidente, Nasser Al Khelaifi, entregaram ao rei uma camisa do clube parisiense com o nome do monarca.

A viagem do monarca britânico continuará na sexta-feira em Bordeaux (sudoeste) com uma agenda mais concentrada no meio ambiente.

