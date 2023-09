Bayern de Munique e Leverkusen travam luta à distância no Alemão

Após estrear na Liga dos Campeões com uma vitória espetacular sobre o Manchester United (4 a 3), o Bayern de Munique (2º) recebe o Bochum (13º) no próximo sábado (23), pelo Campeonato Alemão, enquanto o líder Bayer Leverkusen, à frente dos bávaros graças ao melhor saldo de gols, joga no domingo contra o Heidenheim (11º).

Terceiro colocado, o RB Leipzig visita o Borussia Mönchengladbach (14º) com o objetivo de manter seu momento positivo: três vitórias consecutivas na Bundesliga.

Como um símbolo de seu mau início de temporada, o Borussia Dortmund, sétimo colocado, mas a apenas dois pontos dos líderes, começou sua campanha na Champions com derrota para o Paris Saint-Germain (2 a 0) no Parque dos Príncipes.