Banco do Brasil e BID assinam carta de intenções para promover bioeconomia na Amazônia

O Banco do Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) assinaram nesta quinta-feira (21) uma carta de intenções para viabilizar o financiamento de 250 milhões de dólares (1,2 bilhão de reais) para iniciativas de bioeconomia e infraestrutura sustentável na Amazônia Legal. O montante faz parte de uma linha de crédito no valor global de até 1 bilhão de dólares (4,92 bilhões de reais).

O "Programa de Bioeconomia para a Amazônia - BB Amazônia BID - Banco do Brasil" está vinculado ao projeto Amazônia Sempre, que o BID patrocina, a fim de promover o desenvolvimento sustentável na Floresta Amazônica.

A nova linha de crédito será destinada a apoiar o desenvolvimento de bioempresas e a produtores rurais, com recursos provenientes do BID e do Fundo Verde para o Clima.