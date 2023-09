Azerbaijão e separatistas armênios de Nagorno-Karabakh se mantêm dispostos a dialogar

O governo do Azerbaijão e os separatistas armênios de Nagorno-Karabakh estão dispostos a seguir com as conversações de paz iniciadas nesta quinta-feira (21) sobre a reintegração deste território separatista de onde o Exército de Baku saiu vitorioso após uma operação militar relâmpago. Na quarta-feira, o Azerbaijão forçou os separatistas armênios a deporem as armas, após uma ofensiva militar relâmpago de 24 horas e, nesta quinta, as duas partes se reuniram na cidade azerbaijana de Yevlax, 295 km a oeste da capital, Baku. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Hikmet Hajiev, assessor do presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, disse na véspera que o objetivo é "a reintegração pacífica dos armênios de Karabakh" e a "normalização" das relações com a Armênia.

O Azerbaijão considerou "construtivas" as primeiras conversações de paz e anunciou que as duas partes voltarão a se reunir "o mais rápido possível". "As partes deram ênfase à necessidade de abordar todos os problemas existentes em um ambiente tranquilo e expressaram sua disposição de continuar com as reuniões", disseram os separatistas em um comunicado. Apesar desta disposição, a Rússia disse ter registrado cinco violações ao cessar-fogo em Nagorno-Karabakh. "Depois da conclusão do acordo pelo encerramento das hostilidades, cinco violações ao cessar-fogo foram registradas nos distritos de Chucha (dois) e de Martakert (três)", informou, em um comunicado, o ministério russo da Defesa. O Azerbaijão, por sua vez, anunciou que seis soldados de paz russos foram mortos durante sua ofensiva em Nagorno-Karabakh. De acordo com o procurador-geral azerbaijano, militares do país mataram cinco soldados russos nesta quinta-feira ao atirarem no carro deles, após os confundirem com separatistas armênios.

Em um telefonema, o presidente azerbaijano pediu perdão ao contraparte russo, Vladimir Putin, pelas mortes dos soldados russos. Um militar russo também foi morto hoje por "membros não identificados de formações armadas armênias" que atiraram em seu veículo, segundo a mesma fonte.

Enquanto isso, as ruas de Stepanakert, capital separatista dos armênios de Nagorno-Karabakh, estão "cheias de deslocados, famintos e assustados", denunciou Gegham Stepanien, defensor dos direitos humanos das autoridades separatistas. No telefonema com o contraparte azerbaijano, Putin pediu garantias aos "direitos e à segurança" dos 120.000 armênios de Nagorno-Karabakh.